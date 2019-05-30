26 Сентября 2020
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Самолет &quot;Саратовских авиалиний&quot;, &quot;Саратовские авиалинии&quot;, самолет (2017) | Фото: wikimedia.org

В саратовском закрывающемся аэропорту сократят 400 сотрудников

"Саратовские авиалинии" планируют массовые сокращения сотрудников. Это связано с закрытием аэропорта "Центральный" после ввода в эксплуатацию нового аэропорта "Гагарин" (строится в 20 км от "Центрального", инвестор – "Аэропорты регионов").

"Руководство АО "Саратовские авиалинии" уведомило центр занятости населения о планируемом массовом высвобождении 394 работников, которое будет проходить по прекращении полетов воздушных судов в аэропорту Саратов (Центральный)", - цитирует TACC региональное министерство занятости, труда и миграции. Сейчас численность работников аэропорта составляет 493 человека.

"Саратовские авиалинии" были одновременно и авиакомпанией, и оператором местного аэропорта. В феврале 2018 года в Подмосковье разбился самолет перевозчика, после чего Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, усомнившись в возможности компании обеспечить безопасность полетов. Самолеты были распроданы, деятельность аэропорта стала нерентабельной, да и власти признали старый аэродром небезопасным.

Новый аэропорт должен открыться в конце лета 2019 года. В апреле был начат набор персонала. Количество открытых вакансий, кстати, сопоставимо с числом сотрудников "Центрального" – около 500.

Аэропорт "Гагарин" строится на паритетных началах: 7,22 млрд руб. – федеральный бюджет (госпрограмма "Развитие транспортной системы"), еще 2,4 млрд руб. – средства регионального бюджета, 7,7 млрд руб. – инвестиции "Аэропортов регионов" ("дочка" ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).

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В саратовском закрывающемся аэропорту сократят 400 сотрудников

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Теги: сокращения, саратов, саратовские авиалинии, гагарин, аэропорты регионов, трудоустройство



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