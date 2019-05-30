26 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия с Натальей Комаровой (2019) | Фото: admhmao.ru

В Югре льготы для многодетных могут остаться доступными и после совершеннолетия ребенка

Во время прямой линии губернатору Югры Наталье Комаровой поступил вопрос из Нягани о льготах для многодетных семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Многодетная мать сообщила, что после того, как ее ребенку исполнится 18 лет, семья лишается льгот, но при этом ребенок не перестает быть иждивенцем. Она поинтересовалась, почему в Московской области льготы остаются, а в Югре - нет?

Наталья Комарова в ответ сообщила, что в настоящий момент идет работа над изменением законодательства - планируется привязать действие льгот не к 18 годам, а к 24. Как подчеркнула губернатор, это связано и с налоговым законодательством - когда многодетная семья оплачивает образование одному из детей.

По словам главы региона, решение будет принято в этом году.

прямая линия с Натальей Комаровой(2019)|Фото: admhmao.ru

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В Югре льготы для многодетных могут остаться доступными и после совершеннолетия ребенка

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Теги: Наталья Комарова, прямая линия, вопросы, льготы, многодетные семьи



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