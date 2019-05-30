Спасатели ездят по Зауралью и штрафуют за сжигание травы и неочищенную территорию

Сотрудники МЧС Зауралья продолжают рейды по региону, выявляя поджигателей сухой травы и тех, кто не чистит территорию.

Уже составлено 408 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 164 - за сжигание сухой растительности и мусора, и 244 - за отсутствие очистки территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

С весны в Курганской области было зарегистрировано более 180 лесных пожаров, по результатам проведенных по ним проверок возбуждено 17 уголовных дел.