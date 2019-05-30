444 сотрудника "Тюменьбургео" после вмешательства прокуратуры получили 38 "зарплатных" миллионов

Сотрудника компании "Тюменьбургео" вернули долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Организация была должна 444 работникам 38 млн руб. Это деньги за март-апрель этого года. Прокуратура потребовала от гендиректора не нарушать закон. После получения представления руководство "Тюменьбургео" вернуло подчинённым деньги.

Напомним, ранее стало известно, что гендиректора банкротящегося тюменского завода "Элетрон" оставил без зарплат почти две сотни сотрудников предприятия. За это он попал под "уголовку".