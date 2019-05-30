Пассажиры вернувшегося в Шереметьево A320 вылетят в Грозный другим бортом

В авиакомпании "Аэрофлот" прокомментировали возвращение в Шереметьево самолета Airbus A320, который должен был следовать по маршруту Москва – Грозный.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Шереметьево – Грозный, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла штатно. После замены воздушного судна пассажиры будут отправлены в Грозный. Планируемое время вылета 12:00", - цитирует пресс-службу перевозчика телеканал "360".

"Причиной отклонения от маршрута самолета стало срабатывание пожарной сигнализации. Командир судна принял решение развернуться, борт приземлился в рабочем режиме, техническая служба проверила самолет и приняла решение, что в 12.00 он вылетит по маршруту в Грозный", - сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора авиакомпании "Вайнахавиа" (оператор грозненского аэропорта) Султана Гамбулатова. Он уточнил, что на борту самолета было 145 пассажиров.