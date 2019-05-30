Губернатор Александр Гусев в Нижнедевицке: Надо формировать новые реальные инвестпроекты

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев побывал с рабочей поездкой в Нижнедевицком районе, где провел выездное заседание правительства Воронежской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассматривали сразу несколько вопросов. Рассмотрели проект закона области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». Руководитель департамента финансов Надежда Сафонова сообщила о том, что, как и в предыдущие годы, по основным макроэкономическим показателям в регионе обеспечен опережающий рост по сравнению со среднероссийскими значениями, что позволило сохранить устойчивость бюджета и успешно завершить финансовый год.За 2018 год в областной бюджет было получено 82 млрд 126,9 млн рублей собственных доходов, к 2017 году они приросли на 13 млрд 754 млн рублей (20%) При этом план на 2018 год перевыполнен на 11,7%, что наряду с экономией в расходах позволило исполнить бюджет с профицитом в объеме 10 млрд 946 млн рублей, пояснили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Такое исполнение бюджета прошлого года обеспечило возможность финансирования в текущем году принятых расходных обязательств без дополнительного привлечения заимствований, а также не допустить сокращения расходов в связи с «потерями» от выпадающих доходов бюджета из-за решений, принятых на федеральном уровне.

Основными бюджетообразующими налогами, за счет которых обеспечен наибольший прирост доходов, являются налоги на прибыль, на доходы физических лиц и на имущество организаций. Налог на прибыль поступил в размере 24 млрд 738 млн рублей. Рост к уровню 2017 года на 27,% обусловлен, в первую очередь, в результате ввода нового энергоблока на Нововоронежской АЭС-2 и авансовых платежей, которые образовали переплату по налогу.

Значительный вклад в доходную часть бюджета также внесли филиал ПАО «Сбербанк», ОАО «Минудобрения», ПАО «Газпром», предприятия, входящие в группу компаний «Продимекс».

Налог на доходы физических лиц поступил в размере 24 млрд 774 млн рублей, с ростом к уровню 2017 года на 13,4%. Рост налога обеспечен за счет увеличения фонда оплаты труда. Еще один существенный источник - налог на имущество организаций поступил в размере 13 млрд 79 млн рублей с ростом к уровню 2017 года в 1,4 раза. Это превышает среднероссийскую динамику. По темпу роста данного налога – регион второй в округе и четвертый - в России.

Одновременно с позитивной динамикой собственных доходов в 2018 году наблюдалась и тенденция по снижению недоимки по платежам в бюджет. Если с 2015 по 2017 годы ее прирост по консолидированному бюджету области составил 40%, или 1 млрд 55,5 млн рублей, то за 2018 год она сократилась более чем на полмиллиарда рублей.

По словам Надежды Сафоновой, приоритетом в расходах была реализация Указов Президента России. В прошлом году на эти цели направили 20 млрд 142,6 млн рублей, из них 17 млрд 982,2 млн рублей – на достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Начиная с 2013 года, дополнительные расходы консолидированного бюджета области на повышение оплаты труда «указным» категориям работников составили 41,3 млрд рублей. Достигнутые соотношения уровня зарплаты работников к доходу от трудовой деятельности по региону будут сохранены и в 2019 году. Наибольшую долю в бюджете занимают расходы отраслей социальной сферы – 62,4%. А если говорить обо всех расходах соцнаправленности, то они составили 72%. В сфере здравоохранения расходы вместе со средствами ОМС и платными услугами сложились в размере 36,5 млрд рублей, из которых почти половина - средства областного бюджета. В целом расходы на здравоохранение в прошлом году выросли на 6 млрд 470,7 млн рублей, или на 21,5%. В течение 2018 года департаменту здравоохранения были увеличены ассигнования на 456 млн рублей. Впервые за 14 лет регион вышел на бездефицитную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи за счет средств областного бюджета (профицит составил 88,5 млн рублей).

Расходы в сфере образования составили 19,5 млрд рублей с увеличением к уровню 2017 года на 1,6 млрд рублей. Расходы на социальную политику в 2018 году составили 15,5 млрд рублей и выросли к уровню 2017 года на 582,3 млн рублей.

Следует отметить, что в прошлом году увеличена заработная плата отдельным категориям работников учреждений соцзащиты - с 1 июля 2018 года до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. На эти цели дополнительно направили 43 млн рублей. На обеспечение жильем детей-сирот направлено 477 млн рублей, что в 2,9 раза выше уровня 2017 года. Это стало возможным в результате дополнительного выделения из областного бюджета сверх установленного уровня софинансирования 312 млн рублей. Кроме того, все дети-сироты, нуждающиеся в жилье, при обращении получили компенсацию за наем жилья. На эти цели израсходовано 85,7 млн рублей.

Расходы в сфере культуры составили 1 млрд 705 млн рублей, что на 361 млн рублей больше, чем в 2017 году. В прошлом году в два раза увеличилось финансирование мероприятий в сфере культуры. Это связано с выделением дополнительных средств для ремонта сельских Домов культуры. Деньги перечислили 17 районам на ремонт 19 объектов.

Надежда Сафонова отметила еще один существенный ресурс, который есть в распоряжении бюджетных и автономных учреждений– доходы от платных услуг, которые в бюджете не учитываются. Расходы учреждений соцсферы за счет платных услуг в 2018 году составили почти 4,1 млрд рублей, с ростом к уровню 2017 года на 6,1%.

Расходы на дорожную деятельность в 2018 году составили более 11 млрд рублей. Эти средства направлены на ремонт, содержание, реконструкцию и строительство дорог. В том числе муниципалитетам на эти цели выделено почти 54% общего объема дорожного фонда.

Объем государственной поддержки отраслей сельского хозяйства в целом составил 10,4 млрд рублей, что на 29 % больше, чем в 2017 году.

Весомую поддержку из областного бюджета получили муниципалитеты.В прошлом году начата практика поощрения муниципалитетов за наращивание налогового потенциала. Муниципалитеты-лидеры по данному направлению получили гранты в общем объеме 25 млн рублей. Данная практика продолжена и в текущем году.

Государственный долг области остается на экономически безопасном уровне в пределах параметров заключенных с Минфином соглашений. Абсолютная сумма долга сократилась по сравнению с 2017 годом на 2,5 млрд рублей. По итогам 2018 года агентство «Эксперт РА» присвоило Воронежской области высокий рейтинг кредитоспособности. Данная позиция отражает высокий уровень долговой устойчивости и финансовой надежности региона.

Комментируя доклад, губернатор напомнил, что уровень заработных плат в реальном секторе экономики должен достигать среднеотраслевых значений. "Обращаю внимание руководителей отраслевых департаментов правительства и руководителей муниципальных органов власти: наша задача не только контролировать, но и стимулировать рост заработной платы", - сказал губернатор.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области Александр Данилов отметил, что общий объем доходов бюджета Фонда за отчетный период составил 25 млрд 612 млн рублей, или 100,1 % от утвержденного объема. По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 4 млрд 410 млн рублей. Основное направление расходования средств бюджета Фонда - финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, что составляет 25 млрд 518 млн рублей, или 99,1 % в общем объеме расходов бюджета Фонда.

В составе расходов бюджета Фонда для поддержания устойчивого финансирования территориальной программы ОМС сформирован нормированный страховой запас в размере 2 млрд 824 млн 573 тыс. рублей. В 2018 году указанные средства направляли на дополнительное финансирование для оплаты медицинской помощи, оказанной организациями застрахованному населению, для оплаты счетов ТФОМС других субъектов РФ за медпомощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Воронежской области, для оплаты счетов медицинским организациям региона за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профобразования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Основную долю занимает финансирование стационарной медицинской помощи - 48%, или 11 млрд 571,5 млн рублей. В структуре расходов медицинских организаций преобладали расходы на заработную плату с начислениями - 73,3 %, и расходы на медикаменты и перевязочные средства - 15,6 %. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году направлено 1 млрд 53,3 млн рублей, что на 11,5 % выше уровня 2017 года. Высокотехнологичную медицинскую помощь оказали 6 662 пациентам, что на 2,9 % выше уровня 2017 года.

На проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населения в медицинские организации области в 2018 году направили 1 млрд 99,5 млн рублей. Это ниже финансирования 2017 года на 17 % - в связи с тем, что с 1 января 2018 года, в соответствии с новым порядком, утвержденным приказом Минздрава РФ уменьшился объем исследований, проводимых в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. В то же время динамика объемов проведения диспансеризации и медицинских осмотров всех групп населения имеет положительный характер. В 2018 году осмотрели 1 млн 137 тыс. человек, что на 27,5 тыс. человек больше, чем в 2017 году

На заседании правительства также обсудили проект государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». Руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко доложил о том, что существенным отличием новой программы является то, что результатом ее реализации будут не только созданные объекты - «кирпичи и асфальт», а удовлетворение инициатив жителей. Поэтому основная цель программы - развитие гражданской активности населения в определении приоритетных направлений развития территорий муниципалитетов. Задачи программы: развитие механизмов инициативного бюджетирования, оказание содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов.

Программа интегрирована со стратегией социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года. Всего на семилетний период реализации госпрограммы предусмотрено порядка 6,7 млрд рублей.

Одним из методов стимулирования органов местного самоуправления к повышению эффективности их деятельности являются конкурсные механизмы. Так, четвертый год среди сельских населенных пунктов проводится открытый публичный конкурс «Самое красивое село Воронежской области».Основной новеллой новой госпрограммы является реализация мероприятий в рамках проектной деятельности. Департамент запланировал реализацию стратегического проекта «Решаем вместе.vrn». В рамках проекта будет решаться одна из задач программы – расширение механизмов инициативного бюджетирования.

Одним из них является поддержка территориального общественного самоуправления. За семь лет обсуждаемой программы запланирована реализация около 1400 социально значимых проектов ТОС. Данный механизм реализуется с 2015 года, планируется, что к 2026 году показатель участия жителей в проектах ТОС составит порядка 30% (сейчас 22%). Еще одно направление инициативного бюджетирования – это программа по поддержке проектов местных инициатив. На поощрение этих проектов запланировано ежегодное финансирование не менее 60 млн рублей.

В программе есть мероприятия, связанные и с обустройством населенных пунктов. В текущем году внедрят еще одну модель, так называемое партисипаторное бюджетирование. Жители сами будут определять приоритетные направления развития своих территорий и решать, что в их населенном пункте необходимо обустроить в первую очередь: тротуар, парк, а может центральную улицу.

Последним вопросом повестки стало обсуждение выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого района до 2020 года. Глава района Валентин Копылов рассказал о том, что за последние годы удалось решить наиболее проблемные вопросы в сфере образования, спорта, здравоохранения, культуры и благоустройства сельских территорий района. Проведен ремонт школ, детских садов, построено шесть многофункциональных спортивных площадок, установлено 28 детских площадок. За счет средств дорожного фонда, средств субсидии областного бюджета на территории района построено и отремонтировано более 100 км дорог местного значения. Уровень газификации района составляет 84%. В текущем году разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию улиц поселений общей протяженностью 30 км. В конце 2018 года утвержден новый стратегический документ - стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого района до 2035 года. Ее приоритетные направления: капитальный ремонт второй части здания детского сада села Нижнедевицк, строительство детского сада и ремонт Дома культуры в поселке Курбатово, строительство стадиона в Нижнедевицке, продолжение ремонта дорог.

После заседания правительства региона губернатор Александр Гусев провел также совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития территории. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов, руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков, руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко, первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, глава Нижнедевицкого района Валентин Копылов, главы администраций поселений района.

Открывая совещание, глава региона отметил, что сегодня социально-экономическое положение в районе стабильное, но нужно искать новые сферы, которые можно развивать на территории.

О перспективах и практических мерах по стимулированию развития района доложил первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий. Он сообщил о том, что по масштабам Нижнедевицкий район относится к небольшим муниципалитетам: тридцатый по территории и численности среди муниципалитетов области. Здесь проживает 18,3 тыс. человек. Доля района в областном объеме производства продукции промышленности и сельского хозяйства не превышает 1%. Экономика района имеет сугубо аграрную специализацию, крупных и средних промышленных предприятий обрабатывающих отраслей не имеется.

Относительно высокий уровень интенсивности сельскохозяйственного производства обеспечивается, прежде всего, за счет проекта ООО «Черкизово» по откорму свиней. По плотности поголовья свиней район занимает третье место в области (150 голов в расчете на 100 га) после Таловского (167 голов) и Новохоперского (153 голов) районов. При этом остальные отрасли животноводства (молочное скотоводство, птицеводство) сегодня практически не развиваются. По производству молока район находится на 22 месте. Доля района в молочной отрасли области составляет всего 1,3%, десять лет назад здесь производили более 3 % молока.

По мнению Игоря Кумицкого, у района есть потенциал для дальнейшего развития молочного скотоводства, в первую очередь, за счет поддержки «семейных ферм». Такой опыт в районе уже имеется, в 2018 году выдано два гранта на сумму 31 млн рублей.

Еще одна особенность района – относительно высокий уровень зарплаты - 30,6 тыс. рублей, по этому показателю район находится на пятом месте. Ведется работа по модернизации социальной инфраструктуры. За последние пять лет построены физкультурно-оздоровительный комплекс, четыре фельдшерско-акушерских пункта, три спортивные площадки, ведется ремонт автодорог и реконструкция систем водоснабжения. С 2015 года количество прибывших на постоянное жительство постоянно превышает количество выбывающих из района, всего за это время приехало в район около 500 человек.

Было отмечено, что приоритетной задачей для органов местного самоуправления по развитию экономики должны стать работа по инвентаризации своих инвестиционных предложений и формирование реальных инвестпроектов, в том числе с использованием инициатив местных предпринимателей в сельском хозяйстве, переработке и малом бизнесе.

Общаясь с журналистами, глава региона отметил, в районе достаточно хорошо развито растениеводство – основополагающая отрасль сельского хозяйства. "В районе высокая урожайность, земли все обрабатываются, поэтому нам нужно искать новые сферы, которые можно развивать на территории района. На мой взгляд, это переработка сельхозпродукции. У нас как раз есть такая госпрограмма поддержки. Будем искать заинтересованных партнеров, чтобы они сюда либо пришли извне, либо местные предприниматели постарались проекты реализовывать. В районе также могут возникать малые промышленные предприятия. Нужно будет еще раз внимательно посмотреть на полезные ископаемые, которые есть на территории района. Может быть, в этом направлении поработать, поискать инвестора", - сказал губернатор.

Александр Гусев подчеркнул, государственная программа по развитию сельских территорий до 2025 года, безусловно, должна придать новый импульс процессу улучшения качества жизни селян. "Мы активно включимся в реализацию государственной программы, у нас есть все необходимые областные ресурсы для того, чтобы по максимуму привлечь, в том числе и федеральные средства", - резюмировал губернатор.

После совещания глава региона вручил благодарности губернатора Воронежской области, почетный знак правительства области «Благодарность от земли Воронежской», а также Почетную грамоту правительства области отличившимся жителям Нижнедевицкого района за многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в социально-экономическое развитие района.