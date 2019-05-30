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коллаж, Дональд Трамп, Владимир Путин, война, терроризм, карта (2018) | Фото: Накануне.RU

Законопроект о приостановлении Россией ДРСМД внесен Путиным в Госдуму

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
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Напомним, ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией ДРСМД.

Теперь проект закона внесен в Госдуму.

"Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении РФ действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности", - цитирует Володина РИА Новости.

По его словам, в течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что ставить вопрос о выходе Москвы из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности некорректно.

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Законопроект о приостановлении Россией ДРСМД внесен Путиным в Госдуму

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Теги: Путин, ДРСМД, Госдума



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