26 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия с Натальей Комаровой (2019) | Фото: admhmao.ru

Во время прямой линии с губернатором глава Пыть-Яха пообещал уволить руководителя автотранспортного предприятия

Во время прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой был поднят резонансный вопрос - обращение сотрудников автотранспортного предприятия Пыть-Яха, в котором они пожаловались на невыносимые условия труда, передает корреспондент Накануне.RU.

Само обращение было записано еще месяц назад. Губернатор поинтересовалась у главы города Александра Морозова, как обстоят дела на предприятии.

"28 мая принято решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с руководителем предприятия. На сегодняшний день он находится на больничном. По выходу с больничного будет уведомлен о расторжении контракта", - заявил мэр города.

"Хочу предупредить вас, раз вы используете право в одностороннем порядке расторгнуть договор с работником, то здесь нужно очень внимательно и с соблюдением всех законных норм и правил урегулировать этот вопрос. Хуже всего будет, если вы будете восстанавливать этого работника по решению суда", - обратилась к мэру Наталья Комарова, отметив, что необходимо проработать этот вопрос и реализовать его.

прямая линия с Натальей Комаровой(2019)|Фото: admhmao.ru

Также губернатор поручила в течение недели предоставить информацию о состоянии дел на предприятии.

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Во время прямой линии с губернатором глава Пыть-Яха пообещал уволить руководителя автотранспортного предприятия

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Теги: Наталья Комарова, прямая линия, вопросы



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