Актер Эштон Катчер дал показания в суде по делу "голливудского потрошителя"

Голливудский актер Эштон Катчер (41) да показания в суде по делу предполагаемого серийного убийцы-маньяка Майкла Гарджиуло, известного также как "голливудский потрошитель".

Обвинение считает, что Гарджиуло в течение 15 лет напал на четырех женщин с ножом, три из них погибли. До этого мужчина уже был судим за убийство, предположительно, на его совести смерти десяти человек.

Среди жертв были и подруга Эштона – Эшли Эллерин. Катчер собирался встретиться с Эшли после вечеринки в честь "Грэмми" в феврале 2001 года, отправился к ней домой, позвонил в дверь, но ему не открыли, поэтому он ушел, передает TMZ.

Катчер рассказал, что около восьми вечера поговорил с девушкой по телефону: она рассказала, что вышла из душа и сушит волосы, предложила ему прийти позже и позвала поужинать вместе. Домой к Эшли актер явился уже в 11 часу вечера. Он рассказал, что даже заглянул в окно и увидел на полу красное пятно, подумал, что это вино пролили. На следующее утро Эшли была найдена мертвой в своем доме, рядом с ванной. На ее теле насчитали 47 ножевых ранений.