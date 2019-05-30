26 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Станция Кунгур (2018) | Фото: rupoezd.ru

В Кунгуре дети разгромили 37 могил

17-летнего кунгуряка судят за погром на кладбище – пострадали 37 могил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамской полиции.
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В ноябре 2018 г. он в компании младшего товарища, гуляя по кладбищу, начал громить памятники и кресты на могилах, полагает следствие. Пострадали 37 захоронений, сумма ущерба – 70 тыс. руб.

Материалы ушли в суд, перед которым предстанет старший из погромщиков – младшему налётчику нет 14 лет, к уголовной ответственности его не привлечь. За преступление деньгами ответят его родители.

Погром на кладбище Кунгур(2019)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Погром на кладбище Кунгур(2019)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Кунгуре дети разгромили 37 могил

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Теги: кладбище, надгробие, крест, памятник, погром



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Развитие сюжета:

Ранее 08.08.2019 14:10 Мск Кунгуряк отделался обязательными работами за разгром 37 могил

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