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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия губернатора Югры, Наталья Комарова (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

В Сургуте до конца года обеспечат жильем детей-сирот

До конца года всех детей-сирот Сургута обеспечат жильем. Такое обещание глава города Вадим Шувалов дал во время прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сейчас в очереди на получение квартир находятся 103 человека. По 36 квартирам уже оформляют документы.

"Правильно ли я понимаю, что до конца года вопрос будет закрыт?" - обратилась к Шувалову Комарова. Мэр города дал утвердительный ответ.

"Я проконтролирую, чтобы сказанное было реализовано, потому что не всегда мы на одном языке разговариваем", - отметила Наталья Комарова.

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В Сургуте до конца года обеспечат жильем детей-сирот

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Теги: дети-сироты, жилье, квартира, Наталья Комарова, прямая линия



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