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школа, Башкирия, нападение, СКР (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Директор школы в Башкирии, где ученик устроил резню и пожар, готовится предстать перед судом

В Башкирии завершено расследование уголовного дела директора средней школы №1 Стерлитамака. Руководителя обвиняют в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

Как удалось выяснить следователям, в апреле 2018 года директор другой школы рассказала своей коллеге, что в одной из социальных сетей увидела информацию о намерении совершить нападение на обучающихся СОШ №1. 17 апреля ее директор выяснила, что сообщения с угрозой нападения отправлял конкретный ученик школы. Более того, сам он подтвердил, что действительно отправлял эти послания. Однако директор заявлять в полицию не стала.

Стерлитамак, школа, нападение(2018)|Фото: ufa1.ru

Фото с места ЧП

В результате 18 апреля школьник пришел с ножом и напал на других учеников и учительницу, разлил горючую жидкость в кабинете информатики и поджег. Начался пожар, и одна из учениц, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнула из окна второго этажа.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, сейчас расследование завершено. Уголовное дело директора направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, занимавший на тот момент пост главы Башкирии Рустэм Хамитов обещал "разбор полетов" после резни в школе Стерлитамака.

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Директор школы в Башкирии, где ученик устроил резню и пожар, готовится предстать перед судом

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Теги: школа, Башкирия, нападение, директор



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