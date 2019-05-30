Рабочая группа по проведению опроса о строительстве храма в Екатеринбурге формируется с запасом

Екатеринбургская городская дума завтра окончательно сформирует рабочую группу для проведения опроса горожан, по итогам которого будет определено место для строительства храма святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее, 27 мая, постановление о создании такой группы подписал председатель городского представительного органа Игорь Володин. В неё предложено войти по одному по одному представителю от каждой постоянной комиссии гордумы (всего из восемь), по одному - от администрации Екатеринбурга, Общественной палаты, избирательной комиссии города, свердловского отделения "Союза архитекторов России", ООО "Храм Святой Екатерины", двум представителям от Русской православной церкви (РПЦ) и не более пяти - от сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга".

В настоящее время известно, что в совещательный орган войдут депутаты гордумы Тимофей Жуков (комиссия по безопасности жизнедеятельности населения), Григорий Вихарев (по экономическому развитию), Михаин Вечкензин (по муниципальной собственности), Алексей Вихарев (по местному самоуправлению), Александр Колесников (по городскому хозяйству). Пока не направили своих представителей комиссии по бюджету, по социальной защите, по развитию образования. Также не определились с делегатами РПЦ, ООО "Храм Святой Екатерины", горизбирком, мэрия и областные архитекторы.

Зато объединение "Парки и скверы Екатеринбурга" сформировало свой список с "запасом", включив в него 10 имён. Это юрист Ксения Бакланова, преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог Константин Киселёв (в данном случае он позиционирует себя не как депутат думы Екатеринбурга, а в качестве общественного деятеля), директор независимого исследовательского центра социальных технологий Наталья Маликова, доктор исторических наук Алексей Мосин, общественный деятель Дмитрий Москвин, член городской Общественной палаты Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, журналист Александр Цариков.

Приём предложений по кандидатурам завершится завтра, 31 мая, в 17:00 по местному времени. А сегодня закончился этап регистрации заявок горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины, в ходе которого зафиксирован 9241 вариант площадок, в том числе сквер на Октябрьской площади возле театра Драмы. Именно членам рабочей группы предстоит взять за основу эти предложения после того, как они пройдут "сито" рейтингового голосования.

Тем временем тему строительства (а также переноса площадки) храма у театра Драмы и дальше будут пытаться "раскачивать" персонажи, желающие возглавить протест. Несмотря на то, что обсуждение, казалось бы уже вошло в конструктивное русло, а острота проблемы снята, некоторые малоизвестные и порой даже маргинальные "оппозиционные" деятели собирают новые акции на месте сквера. По мнению ряда экспертов, именно подогревание протестных настроений со стороны ряда заинтересованных групп (за которыми стоят и некогда близкие к большой уральской политике деятели) усложняет местным и региональным властям ведение диалога. Попытки в такой ситуации назначить крайними конкретных областных или городских руководителей, условных Бидонько и Высокинского, выглядят достаточно наивно.