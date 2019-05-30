26 Сентября 2020
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аэропорт самолет боинг boeing авиакомпания s7 (2006) | Фото: Накануне.ru

Из-за плохого самочувствия пассажира летевший из Москвы в Якутск Boeing экстренно сел в Норильске

Летевший из Москвы в Якутск самолет Boeing 737 авиакомпании S7 сел в Норильске из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо. "Самолет сел в Норильске из-за того, что стало плохо пассажиру. После оказания медпомощи пассажиру самолет продолжил путь в Якутск", - цитирует ТАСС представителя перевозчика.
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В диспетчерской аэропорта Норильска подтвердили вынужденную посадку самолета. Агентство отмечает, что рейс должен был прибыть в 11:35 (05:35 мск).

Пассажир самолета рассказал телеканалу "Якутия 24", что во время полета стало плохо гражданину Армении. По его словам, после посадки лайнера на борт прибыли медики. Самолет сел в Норильске в 05:16 по местному времени (01:16 мск).

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Из-за плохого самочувствия пассажира летевший из Москвы в Якутск Boeing экстренно сел в Норильске

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Теги: самочувствие пассажира, экстренная посадка, норильск, s7, москва, якутск



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