Из-за плохого самочувствия пассажира летевший из Москвы в Якутск Boeing экстренно сел в Норильске

Летевший из Москвы в Якутск самолет Boeing 737 авиакомпании S7 сел в Норильске из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо. "Самолет сел в Норильске из-за того, что стало плохо пассажиру. После оказания медпомощи пассажиру самолет продолжил путь в Якутск", - цитирует ТАСС представителя перевозчика.

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В диспетчерской аэропорта Норильска подтвердили вынужденную посадку самолета. Агентство отмечает, что рейс должен был прибыть в 11:35 (05:35 мск).

Пассажир самолета рассказал телеканалу "Якутия 24", что во время полета стало плохо гражданину Армении. По его словам, после посадки лайнера на борт прибыли медики. Самолет сел в Норильске в 05:16 по местному времени (01:16 мск).