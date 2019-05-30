Шумков поручил торговать местной продукцией возле федеральных супермаркетов, чтобы те почувствовали конкуренцию

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил организовать ярмарки местной продукции возле входов в магазины федеральных торговых сетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое поручение он озвучил в ходе заседания правительства Зауралья.

Ранее к Шумкову поступили многочисленные жалобы местных предпринимателей, которые производят молочную продукцию, хлеб, полуфабрикаты и другие продукты. Бизнесмены отметили, что федеральные сети плохо идут на контакт и не хотят брать на свои прилавки зауральские товары. Это касается "Магнита", "Пятерочки" и "Монетки".

"Прямо около торговых центров разбивайте и торгуйте, пока не научатся с вами разговаривать. Пока жители будут ходить к вам, а не к ним, у них, может быть, повысится стимул договариваться с регионом", - сказал Вадим Шумков.

Глава региона дал понять, что подобная инициатива не противоречит антимонопольному законодательству.

"Это конкуренция. И я не пойму, если вы это поручение не выполните", - добавил Вадим Шумков.