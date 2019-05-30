Тюменские депутаты отказались поддержать сельских работников сферы культуры и членов их семей: "Мало ли кому денег не хватает"

Оппозиции не удалось продавить законопроект о социальной поддержке работников сферы культуры на селе и членов их семей. Несмотря на то, что законопроект получил положительные экспертизы и был вынесен на заседание думы, он был отклонен причем с большим скандалом, - передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель профильного комитета Николай Бабин сразу предложил документ отклонить: предложенный проект требует доработки и глубокого анализа, а также повлечет дополнительные расходы бюджета, который уже сверстан, а средства не предусмотрены. "Объем финансирования не предусмотрен, поэтому данный законопроект необходимо отправить на доработку", - заявил он.

Автор инициативы, депутат от ЛДПР Глеб Трубин в свою защиту заявил, что в действующем законе предусмотрена поддержка для работников разных социальных сфер, кроме работников культуры.

"Законопроект можно принять в первом чтении и все недоработки устранить. Что касается средств, то бюджет у нас рекордный", - добавил он.

Со странным комментарием выступил депутат от "Единой России" Андрей Моргун. "Раздавая возможно необдуманно льготы, прошу не ловить меня на слове, мы лишаем сами себя финансирования", - ошарашил всех "единоросс", пояснив, что оказывать поддержку, например, необходимо для работников IT-сферы или развивать сферу в комплексе, а не потому что "кому-то не хватает денег".

Такая речь удивила оппозицию. "Слышать такие слова прискорбно в зале", - прокомментировал выступление коллеги депутат от ЛДПР Артем Зайцев и напомнил, что молодые специалисты на село ехать не хотят и дома культуры стоят пустые, а те работники, что есть, зачастую получают до 0,25 части ставки.

На этом дискуссия не успокоилась. Еще один представитель "партии власти" заявил, что поддержка на самом деле оказывается.

"Мы не ведем речь, чтобы не помогать культуре на селе, давайте посмотрим то, что уже принято", - подчеркнул Николай Яшкин и зачитал список действующих мер поддержки.

Депутат Юрий Конев предложил подойти к проблеме с другой стороны и увеличить сотрудникам культуры зарплату. "Для того, чтобы работник культуры нормально жил, нужно обратить внимание на то, как объединяются заведения культуры. Надо посмотреть на зарплату вот с этой стороны", - предложил он.

В итоге слово пришлось взять вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву, который посетовал, что тема опять была "политизирована". Он рассказал, что законопроект сразу потребует финансовых средств.

"Мы же не говорим, что не хотим поддерживать работников культуры. Не надо так произносить и сталкивать лбами врачей, учителей и работников культуры… Если мы вводим дополнительные льготы, то надо определить источники финансирования, а здесь это не определено. Не совсем до конца продумано экономическое обоснование. Давайте копья не ломать… А то можно посмотреть и подумать, что опять "партия власти" против, а оппозиция предлагает поддержку", - пояснил позицию правительства Сарычев и призвал более детально открыто и публично проработать этот вопрос, например, в рамках разработки "социального кодекса".

Более жестким был глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, он буквально накричал на юристов думы, которые допустили документ до рассмотрения на заседании и дали положительные экспертизы.

"Еще раз такое повторится, работать не будете на своих должностях, потому что все высосано из пальца, - пригрозил он аппарату думы. - Это грубая ошибка наших структурных подразделений. Формально закон нельзя было вообще рассматривать на думе".

В итоге документ был возвращен автору инициативы.