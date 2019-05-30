26 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия губернатора Югры, Наталья Комарова (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

Комарова в прямом эфире не смогла дозвониться региональному оператору по вывозу ТКО

Значительная часть вопросов, поступивших на прямую линию губернатору Югры Наталье Комаровой, касалась темы вывоза твердых коммунальных отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

Югорчан интересовал переход от кольцевого сбора к новой системе вывоза отходов, строительство новых мусорных площадок, а также тарифы за вывоз ТКО и содержание мусорных контейнеров. После вопроса жителей Пыть-Яха о том, кто по закону должен отвечать за содержание контейнерных площадок и кому жители должны платить - региональному оператору или управляющим компаниям, которые предъявляют счета горожанам, Наталья Комарова предложила провести эксперимент и позвонить на "горячую линию" регионального оператора.

"Посмотрим, как она работает и как отвечают на вопросы", - предложила глава региона.

Однако на звонок губернатора никто не ответил - в студии, где проходит прямая линия, раздались лишь длинные гудки.

"Все сюда звонят, - пошутила Наталья Комарова. - Трубку никто не взял, ну что же, возьмем мы". В итоге главе региона пришлось самой отвечать на вопрос горожан.

"Президент дал поручение законодательно распределить полномочия в этой части. Мы не стали дожидаться, за кем будут закреплены законодательно контейнерные площадки. Профинансируем их из бюджета, по крайней мере, их создание, а потом передадим под управление. Порядок должны обеспечивать те, в чьей собственности находится земельный участок. Если многоквартирный дом закреплен за жильцами - значит, управляющие компании. Если земля муниципальная - то муниципалитеты. Услуги оператора не включены в эти расходы. Оператор обязан аккуратно приехать, забрать эти отходы и увезти. Тариф включает именно это", - пояснила глава региона, отметив, что отсутствие ответа на звонок со стороны регоператора не останется незамеченным.

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Комарова в прямом эфире не смогла дозвониться региональному оператору по вывозу ТКО

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Теги: прямая линия с губернатором югры, наталья комарова, хмао



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