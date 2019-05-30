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Общество Свердловская область
В Екатеринбурге прошли соревнования среди водителей грузовиков (2010) | Фото: Накануне.RU

"Спецавтобаза" требует с бывшего директора 1,2 миллиона рублей

ЕМУП "Спецавтобаза" обратилась в суд с исковым заявлением к экс-директору предприятия Сергею Пономарёву. Как сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области, сумма исковых требований - 1,2 мнл руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Будучи руководителем "Спецавтобазы", Пономарёв заключил соглашения о расторжении трудовых договоров с сотрудниками. Суд установил, что экс-руководитель превысил свои полномочия, тем самым нанеся значительные убытки предприятию. Их и решено взыскать.

"Взыскать с Пономарева Сергея в пользу Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Спецавтобаза" денежные средства в размере 1,2 млн руб. в качестве убытков, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 25 тыс. руб.", - сообщается в документе.

Напомним, что Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с командой после смены городского руководства, случившейся в сентябре 2018 года. На этой неделе депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев также покинул пост директора ЕМУП "Спецавтобаза".

"Спецавтобаза" является региональным оператором по вывозу и переработке ТБО в Восточном округе. Это самое крупное на Урале предприятие, работающее с отходами и содержащее полигоны твердых бытовых отходов.

Ранее Накануне.RU проанализировало закупки ЕМУПа с октября 2018 года, и по мнению знакомых с ситуацией экспертов, предположительно, они могли проводиться с нарушениями законодательства. Некоторые из них уже пресекло свердловское УФАС и передало информацию в Центральный аппарат ФАС России.

А наряду с попытками увеличить тариф для населения через суд, МУП накапливал долги перед контрагентами. Сотрудники ЧОП "Феникс Груп" жаловались на появившиеся со стороны предприятия задолженности в сумме 1,2 млн руб.

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"Спецавтобаза" требует с бывшего директора 1,2 миллиона рублей

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Теги: спецавтобаза, екатеринбург, закупочная деятельность, нарушения, уход, арбитражный суд



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