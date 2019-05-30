26 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

На Ямале сотрудница Пенсионного фонда "увела" у работодателя 6,3 миллиона

В Шурышкарском районе бывшей сотруднице Пенсионного фонда вменяют махинации с деньгами работодателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.
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По версии следствия, в мае 2015 – ноябре 2017 гг. 24-летняя сотрудница районного отдела ПФР "заплатила" своей родственнице, получающей пенсию по потере кормильца, от имени организации деньги, оформив перевод как дополнительные и разовые выплаты. Позже, заметая следы, она удаляла изменения электронных документов.

Также злоумышленница якобы использовала аналогичную схему при махинациях с персональными данными нескольких односельчан – получателей пенсии. Общая сумма ущерба – 6,3 млн руб., он частично компенсирован. Дело ушло в суд.

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На Ямале сотрудница Пенсионного фонда "увела" у работодателя 6,3 миллиона

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Теги: Пенсионный фонд России, ущерб, мошенничество



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Развитие сюжета:

Ранее 10.07.2019 16:14 Мск На Ямале экс-сотрудница ПФР получила "условку" за то, что "увела" у работодателя 5 миллионов

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