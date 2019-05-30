"Не заметил": в Екатеринбурге юный бесправник насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Его сбил юный водитель, никогда не имевший прав.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в среду поздно вечером напротив дома №33 по улице Бебеля: водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу и столкнулся с байком Yamaha. От удара 34-летний мотоциклист скончался еще до приезда бригады "скорой помощи".

Прибывшие на место полицейские установили, что за рулем иномарки сидел 16-летний водитель без права управления. Сам юноша пояснил, что не заметил быстро приближающего байкера.

Инспекторы опросили очевидцев. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится дознание.