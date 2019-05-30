Самолет Airbus A320 аварийно сел в Шереметьево

Самолет Airbus A320 выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Изначально сообщалось, что аварийную посадку совершил "Суперджет": "Только что в Шереметьево совершил аварийную посадку Superjet. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн ", - сказал собеседник агентства. По его словам, в аэропорт также направляются подразделения МЧС.

Пока неизвестно, сколько человек находились на борту.

"Airbus A320 выполнял рейс из Москвы в Грозный. После вылета командир самолета доложил о неисправности системы пожаротушения, было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - рассказывает источник "Интерфакса". Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот".

По уточненным данным, речь идет о рейсе SU W1498. Экипаж А320 в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 мая аварийно сел и загорелся самолет SSJ-100 "Аэрофлота". Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.