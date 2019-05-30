Ставку НДФЛ для россиян и иностранцев могут уравнять
Россияне и граждане других государств в будущем могут платить налог на доходы физических лиц по единой ставке. Об этом на совещании по реализации национальных проектов заявил министр финансов Антон Силуанов.
Сегодня ставка НДФЛ для россиян равна 13%, для иностранцев - 30%.
"Полагаю целесообразным - и такие предложения правительством рассматриваются, - будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян", - отметил министр.
Как сообщало Накануне.RU, ранее в Правительстве неоднократно отказывались от идеи понизить налоговую нагрузку для жителей России путем введения прогрессивной ставки подоходного налога и необлагаемого минимума. Ранее СМИ сообщали, что кабмин рассматривал идею повысить ставку НДФЛ до 15%.