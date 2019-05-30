Ставку НДФЛ для россиян и иностранцев могут уравнять

Россияне и граждане других государств в будущем могут платить налог на доходы физических лиц по единой ставке. Об этом на совещании по реализации национальных проектов заявил министр финансов Антон Силуанов.

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Сегодня ставка НДФЛ для россиян равна 13%, для иностранцев - 30%.

"Полагаю целесообразным - и такие предложения правительством рассматриваются, - будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян", - отметил министр.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Правительстве неоднократно отказывались от идеи понизить налоговую нагрузку для жителей России путем введения прогрессивной ставки подоходного налога и необлагаемого минимума. Ранее СМИ сообщали, что кабмин рассматривал идею повысить ставку НДФЛ до 15%.