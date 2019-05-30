В Зауралье вновь чуть не сгорели села из-за низового пожара

Зауральские спасатели сумели справиться с огнем, который вновь угрожал жителям сел Иковка и Просвет Кетовского района.

29 мая вечером пришла информация, что на удалении нескольких километров от Просвета полыхает лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

На место срочно выехали силы и средства по повышенному рангу, уже к 20.00 угрозу ликвидировали, а к 22.00 локализовали пожар на площади 30 гектаров.

Сейчас сотрудники МЧС остаются на месте до полной ликвидации пожара и проливают лес.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в начале мая из-за жаркой и сухой погоды в Курганской области огнем были уничтожены десятки жилых домов и строений. На территории пришлось вводить режим ЧС.