88-летний актер Иван Краско, оставленный родственниками, собирается в дом престарелых

Имя актера Ивана Краско в последнее время всплывает только в связи со скандалами. Последние 20 лет мужчина женился, становился отцом и разводился, в итоге его имущество разделили жены, дети, внуки, а сам он вынужден проситься пожить к каждому из них по очереди. Ситуация так его расстраивает, что Краско даже задумался о переезде в дом престарелых.

В питерском театре им. Комиссаржевской говорят: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..." (цитата по "Собеседнику").

Последняя – четвертая – жена Краско развелась с ним и сейчас живет у недавно обретенных (благодаря ТВ-эфирам) родственников в Израиле. Третья жена нелицеприятно отзывается об Иване (он отец двух ее сыновей) и даже признается, что никогда его не любила. Все это происходит в ток-шоу, куда Краско приходит (поговаривают, что за участие в "стирке белья" платят, и актер вынужден сниматься, чтобы заработать на жизнь).