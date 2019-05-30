26 Сентября 2020
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Общество В России
Иван Краско Наталья Шавель (2016) | Фото:cosmo.ru/Instagram

88-летний актер Иван Краско, оставленный родственниками, собирается в дом престарелых

Имя актера Ивана Краско в последнее время всплывает только в связи со скандалами. Последние 20 лет мужчина женился, становился отцом и разводился, в итоге его имущество разделили жены, дети, внуки, а сам он вынужден проситься пожить к каждому из них по очереди. Ситуация так его расстраивает, что Краско даже задумался о переезде в дом престарелых.

В питерском театре им. Комиссаржевской говорят: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..." (цитата по "Собеседнику").

Последняя – четвертая – жена Краско развелась с ним и сейчас живет у недавно обретенных (благодаря ТВ-эфирам) родственников в Израиле. Третья жена нелицеприятно отзывается об Иване (он отец двух ее сыновей) и даже признается, что никогда его не любила. Все это происходит в ток-шоу, куда Краско приходит (поговаривают, что за участие в "стирке белья" платят, и актер вынужден сниматься, чтобы заработать на жизнь).

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88-летний актер Иван Краско, оставленный родственниками, собирается в дом престарелых

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Теги: иван краско, родственники, имущество, недвижимость, дом престарелых



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