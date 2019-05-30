Тюменские ярмарки на избирательных участках были профинансированы из бюджета

Ярмарки "Тюменская весна" и "Тюменская осень", которые были сопряжены с выборами депутатов и губернатора, были профинансированы из казны. Как передает корреспондент Накануне.RU, такую информацию озвучил депутат-коммунист Юрий Юхневич на очередном заседании областной думы. Он указал, что проводились они некими фондами, однако из документов следует, что финансовые затраты понес бюджет.

"Не понимаю, почему правительство оказывает содействие в увеличении явки", - возмутился народный избранник и попросил озвучить сумму, затраченную на проведение мероприятий.

Однако замдиректора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов цифру не назвал. "Не готов ответить, так как нету информации по этому вопросу, простите", - ответил чиновник.

Отметим, что ранее заявлялось, что осенняя ярмарка на прошлых выборах была оплачена при содействии международного аэропорта Рощино. Тогда было разыграно на лотерее при избирательных участках несколько автомобилей и тысячи других дорогих подарков.