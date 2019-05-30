26 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер: "Предупреждаю! Кто будет "играть" на росте тарифа, мы будем это пресекать"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, выступая с отчетом в Заксобрании региона, высказался по вопросам тарифов на ЖКХ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предупреждаю, кто будет "играть" на росте тарифа, мы будем это пресекать", - отметил глава региона.

По его словам, сейчас необходимо обеспечить эффективное управление регионом.

"Будет реализован кадровый проект. Власть должна быть ближе к жителям, общаться с людьми нужно напрямую. Человек и его интересы, уровень жизни - это то, чем я буду руководствоваться в своей работе и требовать от вас. Надо менять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему как к дойной корове", - отметил Текслер.

Алексей Текслер(2019)|Фото: instagram.com/alexeytexler.official

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Текслер: "Предупреждаю! Кто будет "играть" на росте тарифа, мы будем это пресекать"

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Теги: Алексей Текслер, Челябинск, ЖКХ, тариф



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