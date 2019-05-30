Текслер: "Предупреждаю! Кто будет "играть" на росте тарифа, мы будем это пресекать"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, выступая с отчетом в Заксобрании региона, высказался по вопросам тарифов на ЖКХ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предупреждаю, кто будет "играть" на росте тарифа, мы будем это пресекать", - отметил глава региона.



По его словам, сейчас необходимо обеспечить эффективное управление регионом.

"Будет реализован кадровый проект. Власть должна быть ближе к жителям, общаться с людьми нужно напрямую. Человек и его интересы, уровень жизни - это то, чем я буду руководствоваться в своей работе и требовать от вас. Надо менять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему как к дойной корове", - отметил Текслер.