Текслер пообещал расширение М-5 на границе со Свердловской областью, автобусы Челябинску и трамваи Магнитогорску

Глава Южного Урала Алексей Текслер заявил о расширении трассы М-5 на границе со Свердловской областью. Об этом он сказал во время отчета в заксобрании, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, дорожный фонд в регионе составляет 16,7 млрд руб. Почти половина дорог в области не соответствует требованиям. Как отметил Текслер, его это не устраивает. Принято решение направить дополнительно 500 млн руб. на муниципальные дороги.

Также он объявил, что Челябинск получит 65 автобусов на газомоторном топливе, а Магнитогорск - 15 трамваев от УКВЗ.