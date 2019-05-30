26 Сентября 2020
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УЕФА логотип (2016) | Фото: ru.uefa.org

УЕФА обязал клубы и сборные проводить матчи в Косово

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал футбольные клубы и сборные, представляющие страны, не признающие Косово, проводить выездные встречи с соперниками из Косово на их поле. Исключение - команды из Сербии и Боснии и Герцеговины. Такое решение принято на заседании исполкома организации.
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По информации с официального сайта УЕФА, команды, которые не могут принимать косовские клубы и сборную на своей территории, могут сделать запрос о проведении домашней встречи на нейтральном поле. Однако они должны согласиться играть гостевые матчи в Косово. Исключение составляют случаи, когда исполком принимает решение, руководствуясь соображениями безопасности (в данный момент исключительные меры действуют в отношении сборных Сербии и Боснии и Герцеговины), пишет rsport.ria.ru.

фанаты ФК "Партизан", Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

Архивное фото, стадион ФК "Партизан", 2019 год

Напомним, что сборная Косова провела первую официальную домашнюю игру в сентябре 2018 года против команды Фарерских островов в Лиге наций. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Самопровозглашенную республику не признают более 60 стран, в том числе Россия.

граффити, Косово, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

Архивное фото, Белград, 2019 год

Отметим также, что на этой неделе обстановка в Косово накалилась. Утром 28 мая спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Президент Сербии приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

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УЕФА обязал клубы и сборные проводить матчи в Косово

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Теги: УЕФА, Косово, матчи, клубы, сборные, Сербия, Босния и Герцеговина



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