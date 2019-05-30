В Югре из повестки вопросов губернатору ушла тема балков

На прямую линию с губернатором Югры Натальей Комаровой поступило 1278 вопросов. Часть из них уже отработана, передает корреспондент Накануне.RU.

Прием вопросов продолжается и во время прямой линии. Основной блок - это жилищные вопросы, вопросы ЖКХ, социальной сферы, здравоохранения. Характерно, что из повестки ушла тема балков. Среди муниципалитетов активней всех задавали вопросы жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани и Сургутского района.

Более 450 вопросов были отработаны мгновенно. Ранее в информационной службе портала "Открытый регион – Югра" заверили, что ни один из вопросов не останется без ответа.

Сама прямая линия началась с разговора о ремонте взлетно-посадочной полосы аэропорта в Березове. Тема была поднята еще во время прошлой прямой линии. Горожане поинтересовались - не закроют ли их аэропорт, из-за того, что взлетно-посадочная полоса, созданная из специальных металлических плит, работает уже полвека, хотя такое покрытие считается временным. Из резервного фонда окружного бюджета на текущий ремонт девяти наиболее изношенных участков взлетно-посадочной полосы выделено 28,5 млн руб. Кроме того, было принято решение передать имущество аэропорта в окружную собственность и построить облегченную грунтовую взлетно-посадочную полосу.

"Мы заинтересованы в том, что где бы люди ни проживали, у них была возможность воспользоваться транспортом, чтобы путешествие или поездку на работу можно было реализовать без особых затруднений", - заявила губернатор.