26 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
газпромнефть-ноябрьскнефтегаз (2015) | Фото: газпромнефть-ноябрьскненфтегаз

Ноябрьские нефтяники нашли экономичный способ геологоразведки

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" расширяет применение площадной геохимической съемки. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, в полевом сезоне 2018–2019 гг. на Воргенском лицензионном участке работы были выполнены на территории в 3,5 тыс. кВ. км.
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Этот участок входит в Отдаленную группу месторождений (ОГМ), которая объединяет в единый кластер активы компании в Красноселькупском и Пуровском районах Ямала. Суть метода заключается в том, что отбираются пробы грунта и устанавливаются конструкции-сорберы, способные накапливать молекулы углеводородов, которые просачиваются к поверхности земли. Глубина, достаточная для проведения геохимической съемки, не превышает 3 м. Взятые образцы отправляют в лабораторию, где исследуют их компонентный и изотопный состав. На основе полученной информации составляется карта. Участки, на которых зафиксирована самая высокая концентрация молекул углеводородов, считаются наиболее перспективными для дальнейшего проведения геологоразведочных работ.

Инновационный метод даёт возможность при сравнительно небольших финансовых затратах получить достоверные данные о нефтенасыщенности территории. Применение геохимической съемки только на одном участке позволяет сэкономить до 650 млн руб. При этом сравнение с традиционной сейсморазведкой подтверждает высокую точность результатов.

Поиск углеводородов Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз(2019)|Фото: nng.gazprom-neft.ru

"Там, где в 2018 г. при проведении первой очереди геохимических исследований были зафиксированы перспективы, проведена детализированная съемка, что позволит более точно определить контуры нефтеносности и повысить успешность поисково-разведочного бурения", – пояснил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

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Ноябрьские нефтяники нашли экономичный способ геологоразведки

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Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, геологоразведка



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