"Урал" собирается продлить контракт с Погребняком на один сезон

Нападающий "Урала" Павел Погребняк, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

По его словам, решение по Погребняку уже принято.

"Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас, он нам помог, особенно весной", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".

Президент уточнил, что клуб намерен продлить с ним контракт на один сезон, не став раскрывать условий договора. Сам Погребняк, по словам Иванова, также готов переподписать соглашение.

Бывший форвард сборной России перебрался в "Урал" в прошлом сезоне. Он провел за клуб из Екатеринбурга 11 матчей в Российской Премьер-лиге и забил три гола.

Ранее сообщалось, что еще один нападающий уральцев Андрей Панюков отказался возвращаться в "Зенит" и намерен остаться в Екатеринбурге.