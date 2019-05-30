Сребрянский не последний? Текслер пригрозил нерадивым застройщикам "компетентными органами"

Глава Южного Урала Алексей Текслер во время отчета в заксобрании отметил, что проблемы обманутых дольщиков будут решаться с помощью ДОМ.РФ, а с нерадивыми застройщиками будут работать компетентные органы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 21 мая глава Южного Урала Алексей Текслер посетил проблемные объекты, пообщался с дольщиками и послал сигнал застройщикам – сбрасывать все на государство нельзя, нужно решать свои проблемы. Было решено, что в Челябинске два дома застройщика Александра Сребрянского будут достраивать за счет средств Фонда поддержки дольщиков и заемщиков АО "ЮУ КЖСИ". После этого стало известно об аресте Сребрянского.