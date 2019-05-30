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Политика Челябинская область Уральский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Сребрянский не последний? Текслер пригрозил нерадивым застройщикам "компетентными органами"

Глава Южного Урала Алексей Текслер во время отчета в заксобрании отметил, что проблемы обманутых дольщиков будут решаться с помощью ДОМ.РФ, а с нерадивыми застройщиками будут работать компетентные органы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 21 мая глава Южного Урала Алексей Текслер посетил проблемные объекты, пообщался с дольщиками и послал сигнал застройщикам – сбрасывать все на государство нельзя, нужно решать свои проблемы. Было решено, что в Челябинске два дома застройщика Александра Сребрянского будут достраивать за счет средств Фонда поддержки дольщиков и заемщиков АО "ЮУ КЖСИ". После этого стало известно об аресте Сребрянского.

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Сребрянский не последний? Текслер пригрозил нерадивым застройщикам "компетентными органами"

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Теги: Александр Сребрянский, Алексей Текслер, дольщики



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Ранее 21.05.2019 16:09 Мск "Все сбрасывать на государство нельзя". Текслер призвал застройщиков вместе решать проблемы обманутых дольщиков

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