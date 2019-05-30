26 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО президиум (2019) | Фото: Дума ХМАО

Счётная палата Югры заявила о нарушениях при трате 203 миллионов из бюджета

На заседании думы Югры депутаты рассмотрели отчёт о работе окружной Счётной палаты в первом квартале этого года, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Проверки палаты нашли нарушения и недостатки при использовании бюджетных денег на общую сумму в 202,7 млн руб., в том числе установлено безрезультатное использование 21,2 млн руб. из бюджета. Эти деньги пошли на оплату работ, выполненных в рамках пяти госконтрактов на проектно-изыскательские работы по созданию комплексных межмуниципальных объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (заключенных в 2013-15 гг.). Их результаты не достигнуты – разработанная проектная и техническая документация не подтверждена положительными заключениями необходимых экспертиз.

36 голосами депутаты утвердили документ.

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Счётная палата Югры заявила о нарушениях при трате 203 миллионов из бюджета

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Теги: Счётная палата ХМАО, неэффективное использование, бюджетные деньги



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