Счётная палата Югры заявила о нарушениях при трате 203 миллионов из бюджета

На заседании думы Югры депутаты рассмотрели отчёт о работе окружной Счётной палаты в первом квартале этого года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Счетная палата Югры заявила о нарушениях при трате 5 млрд из бюджета

Проверки палаты нашли нарушения и недостатки при использовании бюджетных денег на общую сумму в 202,7 млн руб., в том числе установлено безрезультатное использование 21,2 млн руб. из бюджета. Эти деньги пошли на оплату работ, выполненных в рамках пяти госконтрактов на проектно-изыскательские работы по созданию комплексных межмуниципальных объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (заключенных в 2013-15 гг.). Их результаты не достигнуты – разработанная проектная и техническая документация не подтверждена положительными заключениями необходимых экспертиз.

36 голосами депутаты утвердили документ.