Это даже не полуфинал: завершился сбор предложений о месте строительства храма в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге ровно в 11:00 по местному времени завершился приём предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины, который продолжался 10 дней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, официально зарегистрирован 9241 вариант площадок, среди них есть и сквер на Октябрьской площади возле театра Драмы, ставший яблоком раздора, и новые, совершенно абсурдные места – вплоть до планеты Марс.

При этом авторы всех, даже фантастических предложений – реальные персонажи. Сбор мнений проходил через официальный портал городской администрации екатеринбург.рф, поэтому необходимо было указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи.

Обработкой поступавших заявок занимались 35 специалистов отдела по работе с обращениями граждан комитета по организационно-контрольной работе и представители всех семи районных администраций. В среднем на регистрацию одной заявки тратилось около 5 минут. Теперь сотрудникам администрации Екатеринбурга, работающим с обращениями граждан, предстоит в течение рабочего дня обобщить весь массив информации. Итог в виде утверждённого списка предложений в мэрии обещали опубликовать завтра.

Далее по результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма. И лишь затем городская дума может провести опрос среди жителей о выборе конкретной площадки. Напомним, что референдума, за который активно выступали сторонники сквера у драмы, не будет – мэрия юридически обосновала проведение именно опроса.

А пока известно о более полусотни мест для строительства храма Светой Екатерины. Весь список - здесь.