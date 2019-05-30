"Нам такие эксперименты не нужны!" Губернатор Ивановской области осудил Рособрнадзор за сбои на ЕГЭ

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    ламода эспадрильи женские ссылки

Образование Центральный ФО В России Московская область
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

"Нам такие эксперименты не нужны!" Губернатор Ивановской области осудил Рособрнадзор за сбои на ЕГЭ

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора над организацией Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Регион попал в число "пилотных", которым "посчастливилось" опробовать новую технологию передачи заданий на пункты проведения экзамена – через интернет. В результате в двух школах области во время ЕГЭ по математике произошел сбой, теперь части выпускников придется сдавать экзамен в июне и июле – в резервные дни, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Глава Ивановской области назвал недопустимыми сбои при проведении экзамена по математике и раскритиковал за слабую организацию ЕГЭ Рособрнадзор. Заявление Станислава Воскресенского приводит пресс-служба губернатора.

"Экзамены должны быть организованы четко и спокойно, без непродуманных и неотработанных экспериментов. Для школьников и родителей экзаменационная пора – всегда стресс, а сегодня организаторы, Рособрнадзор России, создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации", - заявил Станислав Воскресенский.

Ивановской области "посчастливилось" войти в число восьми "пилотных" регионов, в которых применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов – через интернет. Однако вчера во время ЕГЭ по математике в системе произошел сбой.

"В пункты проведения экзаменов задания должны были поступить по защищенным каналам связи и должны были быть распечатаны прямо в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому вовремя экзамен не начался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сбой произошел в двух школах - №8 и №22 в Иванове, экзамен должны были пройти 368 человек. В результате части школьников придется сдавать ЕГЭ в резервные дни - 24 июня или 1 июля.

Вот как прокомментировали ситуацию в Рособрнадзоре.

"В нескольких аудиториях ЕГЭ по базовой математике задержалось по техническим причинам, которые были устранены. Экзамены начались в 15.00. Участникам, по их выбору, было предоставлено право сдать экзамен сегодня или в резервный срок", - гласит сообщение пресс-службы ведомства Сергея Кравцова.

"Заметим, что "разбора ситуации" от Кравцова пока еще никто не дождался (как и от других представителей власти). У них всегда все хорошо, а если и есть виновные, то исключительно "исполнители на местах", - отметил профессор Александр Иванов.

ЕГЭ, единый государственный экзамен(2019)|Фото: postupi.online

Напомним, это не первый сбой в экзаменационной кампании 2019 г. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку. Повезло лишь субъектам, вошедших в число "пилотных", где Рособрнадзор тестирует передачу заданий через "защищенный канал связи". Остальные регионы получают КИМы на дисках.

Рособрнадзор так и не ответил на отправленный 16 мая запрос Накануне.RU о сбоях во время пробного ЕГЭ по английскому.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нам такие эксперименты не нужны!" Губернатор Ивановской области осудил Рособрнадзор за сбои на ЕГЭ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: егэ по английскому языку, пробный егэ, репетиционный егэ, единый государственный экзамен, рособрнадзор, сбой, математика, сергей кравцов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2019 15:19 Мск "Была мощнейшая DOS-атака": Кравцов объяснил сбои на ЕГЭ

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.05.2019 07:09 Мск В гимназии №35 Екатеринбурга опровергли, что школьники пришли сдавать пробный ЕГЭ
Ранее 20.05.2019 14:01 Мск Где-то диски, а где-то – защищенный канал. В Рособрнадзоре рассказали об очередном эксперименте над ЕГЭ
Ранее 16.05.2019 12:05 Мск "Не открылся диск": в десятке регионов внезапно отменили пробный ЕГЭ по английскому языку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети