"Нам такие эксперименты не нужны!" Губернатор Ивановской области осудил Рособрнадзор за сбои на ЕГЭ

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора над организацией Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Регион попал в число "пилотных", которым "посчастливилось" опробовать новую технологию передачи заданий на пункты проведения экзамена – через интернет. В результате в двух школах области во время ЕГЭ по математике произошел сбой, теперь части выпускников придется сдавать экзамен в июне и июле – в резервные дни, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Ивановской области назвал недопустимыми сбои при проведении экзамена по математике и раскритиковал за слабую организацию ЕГЭ Рособрнадзор. Заявление Станислава Воскресенского приводит пресс-служба губернатора.

"Экзамены должны быть организованы четко и спокойно, без непродуманных и неотработанных экспериментов. Для школьников и родителей экзаменационная пора – всегда стресс, а сегодня организаторы, Рособрнадзор России, создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации", - заявил Станислав Воскресенский.

Ивановской области "посчастливилось" войти в число восьми "пилотных" регионов, в которых применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов – через интернет. Однако вчера во время ЕГЭ по математике в системе произошел сбой.

"В пункты проведения экзаменов задания должны были поступить по защищенным каналам связи и должны были быть распечатаны прямо в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому вовремя экзамен не начался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сбой произошел в двух школах - №8 и №22 в Иванове, экзамен должны были пройти 368 человек. В результате части школьников придется сдавать ЕГЭ в резервные дни - 24 июня или 1 июля.

Вот как прокомментировали ситуацию в Рособрнадзоре.

"В нескольких аудиториях ЕГЭ по базовой математике задержалось по техническим причинам, которые были устранены. Экзамены начались в 15.00. Участникам, по их выбору, было предоставлено право сдать экзамен сегодня или в резервный срок", - гласит сообщение пресс-службы ведомства Сергея Кравцова.

"Заметим, что "разбора ситуации" от Кравцова пока еще никто не дождался (как и от других представителей власти). У них всегда все хорошо, а если и есть виновные, то исключительно "исполнители на местах", - отметил профессор Александр Иванов.

Напомним, это не первый сбой в экзаменационной кампании 2019 г. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку. Повезло лишь субъектам, вошедших в число "пилотных", где Рособрнадзор тестирует передачу заданий через "защищенный канал связи". Остальные регионы получают КИМы на дисках.

Рособрнадзор так и не ответил на отправленный 16 мая запрос Накануне.RU о сбоях во время пробного ЕГЭ по английскому.