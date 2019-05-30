Это вам не бассейны: в Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в фонтанах

Роспотребнадзор предостерег россиян от купания в фонтанах. Этого не стоит делать даже несмотря на жару.

Специалисты утверждают, что существует риск подхватить простудные заболевания, кишечные инфекции и конъюктивит. Но, пожалуй, главную опасность представляет вирусный гепатит А.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, вода в фонтанах обновляется нечасто и не обеззараживается - в отличие от тех же бассейнов. Кроме этого, есть риск получения электротравм - ведь зачастую к объектам подведены различные коммуникации и подсветки, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге почти все фонтаны начали работать в День Победы.

Напомним, ранее в надзорном ведомстве заявляли, что около четверти ВИЧ-инфицированных россиян даже не знают о своей болезни. По данным Роспотребнадзора, первым шагом к успешному лечению данной инфекции является ранняя диагностика.