26 Сентября 2020
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дети, фонтан, плитка (2018) | Фото: Накануне.RU

Это вам не бассейны: в Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в фонтанах

Роспотребнадзор предостерег россиян от купания в фонтанах. Этого не стоит делать даже несмотря на жару.

Специалисты утверждают, что существует риск подхватить простудные заболевания, кишечные инфекции и конъюктивит. Но, пожалуй, главную опасность представляет вирусный гепатит А.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, вода в фонтанах обновляется нечасто и не обеззараживается - в отличие от тех же бассейнов. Кроме этого, есть риск получения электротравм - ведь зачастую к объектам подведены различные коммуникации и подсветки, пишет ПолитЭксперт.

фонтан Семь девушек, Уфа,(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге почти все фонтаны начали работать в День Победы.

Напомним, ранее в надзорном ведомстве заявляли, что около четверти ВИЧ-инфицированных россиян даже не знают о своей болезни. По данным Роспотребнадзора, первым шагом к успешному лечению данной инфекции является ранняя диагностика.

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Это вам не бассейны: в Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в фонтанах

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Теги: фонтаны, купание, Роспотребнадзор



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