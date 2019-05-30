Текслер выступает с "предвыборной" речью: ШОС примем, а мусорный коллапс не повторится
Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня выступает в заксобрании с отчетом о работе, проделанной правительством за 2018 год. Хотя эксперты склонны видеть в этом программное послание недавно назначенного руководителя в преддверии сентябрьских выборов.
"Хочу сконцентрироваться на текущем положении, определить цели и задачи. Мы находимся не на том месте, которое заслуживаем. В центре внимания должен быть человек. Каждый житель должен на себе почувствовать позитивные изменения от нашей работы. Нам предстоит реализовать колоссальный потенциал, который есть у региона. Не нужно изобретать велосипед, надо вписаться в федеральные проекты и определить свои векторы", - отметил глава региона.
Далее он перечислил основные приоритеты:
Здравоохранение
- Эффективное здравоохранение, никакой необдуманной оптимизации.
- Дисциплина при строительстве объектов. "Мало построить стены и поставить оборудование, медицина - это прежде всего люди", - считает руководитель области.
- Решение проблемы нехватки кадров.
- Развитие дистанционной медицины.
- Областная программа по обеспечению жильем врачей. Программы "Земский доктор", "Земский фельдшер".
- Очень важно внедрение бережливой поликлиники. Будут отремонтированы все отделения поликлиник.
Образование
- Ядро системы образования – учитель. Изменения системы подготовки кадров.
- "В этом году сдадим две школы, завершим реконструкцию двух школ. Продолжится строительство школ в Челябинске и Магнитогорске", - добавил Текслер.
- За ближайшие три года будет создано 6 тыс. мест в детсадах.
- Программа "Земский учитель", которую необходимо открыть.
Спорт
- Будет построено 15 ФОКов, 31 стадион, шесть бассейнов.
Культура
- Важна поддержка одаренных детей.
- В сельских районах отремонтируют 10 домов культуры в этом году.
- 7 театров получат поддержку.
- Будет создан свой симфонический оркестр.
Соцзащита
- Расширение форм поддержки.
- Увеличение выплат ветераном труда в регионе в этом году.
- Необходимо создавать центры досуга пенсионеров.
- Проект "Волонтёрская забота каждому ветерану".
- Увеличение объемов средств на гранты социальных НКО в три раза.
Чистая и комфортная среда
- В ближайшие пять лет снизятся выбросы более чем на 20%. В Челябинске на 38%. "В июне подпишем соглашение с предприятиями", - пообещал Текслер.
- ПДК должна соблюдаться в любой точке, где живут люди.
- Чистая вода. Начнется масштабная модернизация очистных сооружений.
- Будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза.
- "Я дал поручение разработать программу Зелёный город", - рассказал Текслер.
- Глава региона пообещал, что мусорный коллапс не повторится. "Будут ликвидированы свалки в Челябинске, Магнитогорске. Предлагаю принять закон о раздельном сборе отходов", - добавил он.
Комфортная городская среда
- Во всех муниципалитетах должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства. "Простая задача, но она не решается годами", - отметил глава Южного Урала.
- В порядок будут приведены все подходы к школам, детсадам, больницам.
Уровень жизни
- Был сделан прорыв в АПК, но в последние годы капитал уходит из региона, снижение реальных доходов. Это нужно изменить.
В целом, считает глава области, региону нужен рост экономики с ее дальнейшей диверсификацией. Нужно современное машиностроение, цифровые технологии, ИТ. Требуется новая региональная промышленная политика.
Будет создано министерство промышленности. Ему предстоит обеспечить взаимодействие промышленности и науки, новые производства в моногородах.
Саммиты ШОС и БРИКС - приоритет. Это возможность улучшить инфраструктуру, в том числе за счёт федеральных средств. Это возможность привлечь инвестиции. "Этим нужно воспользоваться", - отметил Текслер.