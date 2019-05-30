26 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер заместитель министра энергетики РФ (2013) | Фото:minenergo.gov.ru

Текслер выступает с "предвыборной" речью: ШОС примем, а мусорный коллапс не повторится

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня выступает в заксобрании с отчетом о работе, проделанной правительством за 2018 год. Хотя эксперты склонны видеть в этом программное послание недавно назначенного руководителя в преддверии сентябрьских выборов.

"Хочу сконцентрироваться на текущем положении, определить цели и задачи. Мы находимся не на том месте, которое заслуживаем. В центре внимания должен быть человек. Каждый житель должен на себе почувствовать позитивные изменения от нашей работы. Нам предстоит реализовать колоссальный потенциал, который есть у региона. Не нужно изобретать велосипед, надо вписаться в федеральные проекты и определить свои векторы", - отметил глава региона.

Далее он перечислил основные приоритеты:

Алексей Текслер(2019)|Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Здравоохранение

  • Эффективное здравоохранение, никакой необдуманной оптимизации.
  • Дисциплина при строительстве объектов. "Мало построить стены и поставить оборудование, медицина - это прежде всего люди", - считает руководитель области.
  • Решение проблемы нехватки кадров.
  • Развитие дистанционной медицины.
  • Областная программа по обеспечению жильем врачей. Программы "Земский доктор", "Земский фельдшер".
  • Очень важно внедрение бережливой поликлиники. Будут отремонтированы все отделения поликлиник.


Образование

  • Ядро системы образования – учитель. Изменения системы подготовки кадров.
  • "В этом году сдадим две школы, завершим реконструкцию двух школ. Продолжится строительство школ в Челябинске и Магнитогорске", - добавил Текслер.
  • За ближайшие три года будет создано 6 тыс. мест в детсадах.
  • Программа "Земский учитель", которую необходимо открыть.


Спорт

  • Будет построено 15 ФОКов, 31 стадион, шесть бассейнов.


Культура

  • Важна поддержка одаренных детей.
  • В сельских районах отремонтируют 10 домов культуры в этом году.
  • 7 театров получат поддержку.
  • Будет создан свой симфонический оркестр.


Соцзащита

  • Расширение форм поддержки.
  • Увеличение выплат ветераном труда в регионе в этом году.
  • Необходимо создавать центры досуга пенсионеров.
  • Проект "Волонтёрская забота каждому ветерану".
  • Увеличение объемов средств на гранты социальных НКО в три раза.


Чистая и комфортная среда

  • В ближайшие пять лет снизятся выбросы более чем на 20%. В Челябинске на 38%. "В июне подпишем соглашение с предприятиями", - пообещал Текслер.
  • ПДК должна соблюдаться в любой точке, где живут люди.
  • Чистая вода. Начнется масштабная модернизация очистных сооружений.
  • Будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза.
  • "Я дал поручение разработать программу Зелёный город", - рассказал Текслер.
  • Глава региона пообещал, что мусорный коллапс не повторится. "Будут ликвидированы свалки в Челябинске, Магнитогорске. Предлагаю принять закон о раздельном сборе отходов", - добавил он.


Комфортная городская среда

  • Во всех муниципалитетах должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства. "Простая задача, но она не решается годами", - отметил глава Южного Урала.
  • В порядок будут приведены все подходы к школам, детсадам, больницам.


Уровень жизни

  • Был сделан прорыв в АПК, но в последние годы капитал уходит из региона, снижение реальных доходов. Это нужно изменить.


В целом, считает глава области, региону нужен рост экономики с ее дальнейшей диверсификацией. Нужно современное машиностроение, цифровые технологии, ИТ. Требуется новая региональная промышленная политика.

Будет создано министерство промышленности. Ему предстоит обеспечить взаимодействие промышленности и науки, новые производства в моногородах.


Саммиты ШОС и БРИКС - приоритет. Это возможность улучшить инфраструктуру, в том числе за счёт федеральных средств. Это возможность привлечь инвестиции. "Этим нужно воспользоваться", - отметил Текслер.

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Текслер выступает с "предвыборной" речью: ШОС примем, а мусорный коллапс не повторится

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Теги: алексей текслер, предвыборная речь



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