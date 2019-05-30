Текслер выступает с "предвыборной" речью: ШОС примем, а мусорный коллапс не повторится

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня выступает в заксобрании с отчетом о работе, проделанной правительством за 2018 год. Хотя эксперты склонны видеть в этом программное послание недавно назначенного руководителя в преддверии сентябрьских выборов.

"Хочу сконцентрироваться на текущем положении, определить цели и задачи. Мы находимся не на том месте, которое заслуживаем. В центре внимания должен быть человек. Каждый житель должен на себе почувствовать позитивные изменения от нашей работы. Нам предстоит реализовать колоссальный потенциал, который есть у региона. Не нужно изобретать велосипед, надо вписаться в федеральные проекты и определить свои векторы", - отметил глава региона.

Далее он перечислил основные приоритеты:

Здравоохранение

Эффективное здравоохранение, никакой необдуманной оптимизации.

Дисциплина при строительстве объектов. "Мало построить стены и поставить оборудование, медицина - это прежде всего люди", - считает руководитель области.

Решение проблемы нехватки кадров.

Развитие дистанционной медицины.

Областная программа по обеспечению жильем врачей. Программы "Земский доктор", "Земский фельдшер".

Очень важно внедрение бережливой поликлиники. Будут отремонтированы все отделения поликлиник.



Образование

Ядро системы образования – учитель. Изменения системы подготовки кадров.

"В этом году сдадим две школы, завершим реконструкцию двух школ. Продолжится строительство школ в Челябинске и Магнитогорске", - добавил Текслер.

За ближайшие три года будет создано 6 тыс. мест в детсадах.

Программа "Земский учитель", которую необходимо открыть.



Спорт

Будет построено 15 ФОКов, 31 стадион, шесть бассейнов.



Культура

Важна поддержка одаренных детей.

В сельских районах отремонтируют 10 домов культуры в этом году.

7 театров получат поддержку.

Будет создан свой симфонический оркестр.



Соцзащита

Расширение форм поддержки.

Увеличение выплат ветераном труда в регионе в этом году.

Необходимо создавать центры досуга пенсионеров.

Проект "Волонтёрская забота каждому ветерану".

Увеличение объемов средств на гранты социальных НКО в три раза.



Чистая и комфортная среда

В ближайшие пять лет снизятся выбросы более чем на 20%. В Челябинске на 38%. "В июне подпишем соглашение с предприятиями", - пообещал Текслер.

ПДК должна соблюдаться в любой точке, где живут люди.

Чистая вода. Начнется масштабная модернизация очистных сооружений.

Будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза.

"Я дал поручение разработать программу Зелёный город", - рассказал Текслер.

Глава региона пообещал, что мусорный коллапс не повторится. "Будут ликвидированы свалки в Челябинске, Магнитогорске. Предлагаю принять закон о раздельном сборе отходов", - добавил он.



Комфортная городская среда

Во всех муниципалитетах должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства. "Простая задача, но она не решается годами", - отметил глава Южного Урала.

В порядок будут приведены все подходы к школам, детсадам, больницам.



Уровень жизни

Был сделан прорыв в АПК, но в последние годы капитал уходит из региона, снижение реальных доходов. Это нужно изменить.



В целом, считает глава области, региону нужен рост экономики с ее дальнейшей диверсификацией. Нужно современное машиностроение, цифровые технологии, ИТ. Требуется новая региональная промышленная политика.

Будет создано министерство промышленности. Ему предстоит обеспечить взаимодействие промышленности и науки, новые производства в моногородах.



Саммиты ШОС и БРИКС - приоритет. Это возможность улучшить инфраструктуру, в том числе за счёт федеральных средств. Это возможность привлечь инвестиции. "Этим нужно воспользоваться", - отметил Текслер.