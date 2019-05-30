Моор отчитался перед областными депутатами: краснеть не пришлось

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с докладом о результатах деятельности правительства региона в 2018 году. Отметим, что это первый полноценный доклад главы региона перед депутатами после избрания, передает корреспондент Накануне.RU.

В целом краснеть не пришлось: по всем показателям область показывает стабильный рост, например, индекс промышленного производства составил 110,1%. Также Моор перечислил занимаемые места в национальных рейтингах по разным областям, где Тюменская область уверено входит в десятки лучших регионов. Так, с 31 на 7 место удалось за год продвинуться в туристическом рейтинге, что особо отметил губернатор. Инвестиции в экономику также серьезно увеличились и составили 380 млрд руб., что позволило региону быть абсолютным лидером по состоянию инвестиционного климата по версии национального рейтинга.

Что касается качества дорог, то здесь Тюмень обошла только Чеченская республика. "Второе место - это не повод расслабляться", - подчеркнул Моор.

Успехи неудивительны, так как в прошлом году бюджет стал рекордным за всю историю региона, отсюда и рост финансовой поддержки, в частности на агропромышленный комплекс и сектор реального производства.

Впрочем, Моор остановился и на отрицательных моментах, в частности подчеркнул, то проблемой остается доступность мест в дошкольных учреждениях, но выразил уверенность, что проблема будет решена в ближайшие два-три года.

Всего отчет по времени занял почти час.

Отвечая на поступившее заранее вопросы, губернатор ответил на упреки оппозиции относительно укрупнения муниципалитетов. "Эффект имеет отложенный характер в снижении административной нагрузки на муниципальные территории. Политический подтекст в укрупнении территории отсутствует", - заявил он.

Отметим, что регламент обсуждения и вопросов спикер думы Сергей Корепанов жестко регламентировал: не более одного на депутата, при этом на выбор: либо вопрос, либо выступление.

Первый живой вопрос задал коммунист Юрий Юхневич, он поинтересовался судьбой "Антипинского НПЗ", который испытывает сейчас большие проблемы.

"Ситуация является предметом нашего внимания. Процедура банкротства, заявленная собственником, предусмотрена законом. Это не значит, что завод перестанет существовать. Сегодня существует реальный интерес инвесторов к заводу. Он современный", - заявил Моор и добавил, что недавно он разговаривал с руководителем завода, и тот заверил, что есть планы по возобновлению нефтепереработки с 1 июля.

"Будем следить за процессом, но давать публичные прогнозы не будем", - подчеркнул губернатор и еще раз добавил, что новый собственник найдется, и область сохранит предприятие.

Лидер фракции КПРФ Тамара Казанцева спросила о проблемах сбыта сырья в молочном производстве на частных подворьях.

Моор заверил, что все сдатчики молока получат свои деньги, и правительство хочет посоветовать фермерам попробовать частично переключиться и на производство других продуктов.

Классический и уже набивший оскомину вопрос по программе "Сотрудничество" задали представители ЛДПР, которые недовольны эффективностью программы.

"Сегодня у руководства округов находятся профессиональные люди и команды. У меня нет оснований предлагать изменения в существующем механизме программы "Сотрудничество". Считаю его эффективным", - парировал упреки глава региона.

В итоге отчет губернатор был принят единогласно.