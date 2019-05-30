26 Сентября 2020
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Экономика В России
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

"Совсем иной масштаб": в Роскосмосе за год нашли нарушения на 50 млрд рублей

Найденные в минувшем году нарушения в космической отрасли имели совсем иной масштаб, заявили в Счетной палате РФ.

В 2017 году Счетная палата выявила 151 нарушение в работе Роскосмоса, объем нарушений составил 785,5 млрд рублей.

Теперь по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей, передает Regnum.

Напомним, накануне глава СП РФ Алексей Кудрин отчитался о проделанной работе перед членами Совета Федерации.

Он отметил, что в прошлом году Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей – это на 1 трлн рублей меньше, чем годом ранее.

Такая разница стала возможна благодаря приказу Минфина, который позволяет ведомствам исправлять свои ошибки в ходе проверки аудиторов и предоставлять им отчеты в уже исправленном виде.

Кроме того, в прошлом году Роскосмос не отличился миллиардными нарушениями, как это было в 2017 году.

"Год назад в нашем отчете были нарушения Роскосмоса на 800 млрд руб. Слава богу, что в этом году такого рода объектов не было выявлено", - отметил глава СП.

Напомним, в прошлом году Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности "Роскосмоса".

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"Совсем иной масштаб": в Роскосмосе за год нашли нарушения на 50 млрд рублей

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Теги: счетная палата, роскосмос



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