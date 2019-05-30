Губернатор прокомментировал судьбу Антипинского НПЗ: завод не перестанет существовать

Губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы депутатов во время своего ежегодного отчета об итогах работы регионального правительства, прокомментировал ситуацию с Антипинским НПЗ. Как передает корреспондент Накануне.RU, судьбой завода поинтересовался коммунист Юрий Юхневич.

"Ситуация является предметом нашего внимания. Процедура банкротства, заявленная собственником, предусмотрена законом. Это не значит, что завод перестанет существовать. Сегодня существует реальный интерес инвесторов к заводу. Он современный", - заявил Моор и добавил, что недавно он разговаривал с руководителем предприятия, и он заверил, что есть планы по возобновлению нефтепереработки с 1 июля.

"Будем следить за процессом, но давать публичные прогнозы не будем", - подчеркнул губернатор и еще раз добавил, что новый собственник найдется, и область сохранит предприятие.

Напомним, ранее группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay.