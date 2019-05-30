26 Сентября 2020
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Министр культуры Владимир Мединский (2014) | Фото:Накануне.RU

"Пусть это будут рестораны, гостиницы, жилые дома": Мединский предложил приватизировать памятники

Владимир Мединский считает, что многие памятники культурного наследия можно спасти, если приватизировать и отдать их под бизнес-проекты, например, гостиницы, рестораны и даже жилые дома. Под щедрую распродажу он предлагает изменить законодательство.

"Действует сложное запутанное исторически сложившееся законодательство, если следовать каждой букве требований, не подойдут ни к одному памятнику инвесторы никогда. Та методика, которая накопительным эффектом сложилась, делает бессмысленным и невозможным любое вовлечение памятников в хозяйственный оборот", - сказал Мединский в среду во время проведения экспертного совещания "Сохранение объектов культурного наследия" в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

"Избыточность требований к предмету охраны, когда у любого памятника предметом охраны, а именно то, что нельзя менять, является все, фасад, планировочное решение... если мы все это соблюдаем, то по факту сделать нельзя ничего вообще, кроме музея. Тогда нам нужно с вами 89 тысяч музеев по стране за государственный счёт", - цитирует Мединского "Интерфакс".

По мнению Мединского, единственное решение сложившейся проблемы - вовлечение памятников в реальную жизнь и хозяйственный оборот. "Там, где государственных денег не хватает - надо вовлекать частников, пусть это будут рестораны, гостиницы, частные жилые дома, усадьбы", - сказал глава Минкультуры.

По мнению министра, необходимо снижать охранные требования, "убирать весь этот абсурд, который у нас зачастую есть".

"Сами требования в законодательстве тоже надо менять. Надо внимательно посмотреть, что ещё надо сделать для вовлечения памятников в хозяйственный оборот, сделать привлекательной приватизацию", - добавил Мединский.

Министр заявил, что необходимо усилить не только федеральную, но и региональную составляющую при сохранении памятников.

"Система федерального контроля за каждой мелочью неэффективна", - отметил министр.

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"Пусть это будут рестораны, гостиницы, жилые дома": Мединский предложил приватизировать памятники

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Теги: памятники, объекты культурного наследия, законодательство, охрана, приватизация



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