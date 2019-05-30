26 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Бизнес-омбудсмен ХМАО Николай Евлахов (2017) | Фото: ombudsmenbiz.admhmao.ru

Бизнес-омбудсмен Югры заявил о том, что в округе иногда "кошмарят" бизнес

На заседании думы Югры прозвучал доклад окружного уполномоченного по правам предпринимателей Николая Евлахова. Среди прочего он упомянул, что были случаи превышения полномочий полицейскими в отношении бизнесменов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О том, "кошмарят" ли бизнес, спросил депутат Михаил Сердюк. Омбудсмен отметил, что подобные случаи есть, однако конкретных примеров не привёл.

"На протяжении трёх лет слышу о преследовании бизнесменов за мошенничество и "создание ОПГ". Этот инструмент используют недобросовестные правозащитники для рейдерского захвата. По поводу превышения полномочий полицейскими были обращения, информация подтвердилась, они понесли наказание", - сказал Евлахов.

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Бизнес-омбудсмен Югры заявил о том, что в округе иногда "кошмарят" бизнес

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Теги: Николай Евлахов, бизнес-омбудсмен, кошмарят бизнес



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