Бизнес-омбудсмен Югры заявил о том, что в округе иногда "кошмарят" бизнес

На заседании думы Югры прозвучал доклад окружного уполномоченного по правам предпринимателей Николая Евлахова. Среди прочего он упомянул, что были случаи превышения полномочий полицейскими в отношении бизнесменов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О том, "кошмарят" ли бизнес, спросил депутат Михаил Сердюк. Омбудсмен отметил, что подобные случаи есть, однако конкретных примеров не привёл.

"На протяжении трёх лет слышу о преследовании бизнесменов за мошенничество и "создание ОПГ". Этот инструмент используют недобросовестные правозащитники для рейдерского захвата. По поводу превышения полномочий полицейскими были обращения, информация подтвердилась, они понесли наказание", - сказал Евлахов.