26 Сентября 2020
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Пермские приставы закрыли пожароопасный бар мужской кухни "Svoy"

Судебные приставы Перми приостановили работу бара мужской кухни "Svoy" из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в УФССП Прикамья.

В частности, кафе находится в подвале девятиэтажки, отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами с неизвестными показателями пожарной опасности, нет пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также вытяжной противодымной вентиляции

Из-за того, что нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей, суд вынес решение о запрете работы кафе. Продолжить работу оно сможет только после устранения всех нарушений.

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Пермские приставы закрыли пожароопасный бар мужской кухни "Svoy"

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Теги: кафе, бар мужской кухни Svoy, приставы



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