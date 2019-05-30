Пермские приставы закрыли пожароопасный бар мужской кухни "Svoy"

Судебные приставы Перми приостановили работу бара мужской кухни "Svoy" из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в УФССП Прикамья.

В частности, кафе находится в подвале девятиэтажки, отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами с неизвестными показателями пожарной опасности, нет пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также вытяжной противодымной вентиляции

Из-за того, что нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей, суд вынес решение о запрете работы кафе. Продолжить работу оно сможет только после устранения всех нарушений.