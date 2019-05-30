Испанец Педро - первый игрок, выигравший все главные международные трофеи

Испанский футболист Педро Родригес стал первым игроком в истории футбола, кому удалось выиграть все главные международные трофеи.

Напомним, что в среду "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы УЕФА со счетом 4:1. Педро забил второй гол "синих", который в итоге оказался победным.

Теперь на счету 31-летнего испанца победы в финалах Лиги Европы ("Челси"), Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира (все - в составе "Барселоны"), а также Чемпионата мира и чемпионата Европы (в составе сборной Испании).

Педро. Единственный, кто выиграл все эти трофеи 👇



🏆 Лига Европы

🏆 Лига чемпионов

🏆 Суперкубок УЕФА

🏆 Чемпионат Европы

🏆 Чемпионат мира

🏆 Клубный ЧМ pic.twitter.com/t35coQcHhx — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 мая 2019 г.

Педро, забив гол в решающем матче Лиги Европы, также стал пятым в истории игроком, кому удалось забить и в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, и в решающем матче Кубка УЕФА/Лиги Европы, отмечает МатчТВ.