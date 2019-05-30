Итоги первого этапа опрессовок в Екатеринбурге: выявлено 28 повреждений, пострадали четыре авто

В Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги первого этапа опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, испытания проходили с 27 по 30 мая с ограничением горячего водоснабжения. Опрессовки проводились давлением выше рабочего - так определено техническими и нормативными требованиями. В результате оказалось выявлено 28 повреждений.

"Повреждения зафиксированы в районе улиц Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Бардина, Строителей и Онуфриева. В четырех случаях вода вышла на поверхность в районе улиц Серафимы Дерябиной, Пехотинцев, Викулова и Красноармейская. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба четырем автомобилям, все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Следующий этап централизованных опрессовок пройдет в Екатеринбурге со 2 по 4 июля. Как отмечают в компании, он будет проводиться на небольших участках сетей с помощью передвижных установок без отключений горячего водоснабжения. Если воды все же не будет, то следует обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства.