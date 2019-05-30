Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы строгого режима в Лондоне

Руководство WikiLeaks сообщило, что основателя платформы – 47-летнего Джулиана Асанжа – перевели в больничное отделение тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне. В твиттере организации сообщается, что у журналиста ухудшилось состояние здоровья.

В WikiLeaks отмечают, что Асанж не имел возможности поправлять здоровье, пока семь лет находился безотлучно в британском посольстве Эквадора, но за неполных два месяца в тюрьме Белмарш ему стало совсем плохо, он начал терять вес.

Кроме того, соратники Джулиана пеняют шведскому суду, который не согласился отложить заседание, хотя состояние подсудимого не позволяет даже вести с ним нормальный разговор.

Ассанж находится в лондонской тюрьме с 11 апреля. В начале мая его смогла навестить Памела Андерсон, близкая подруга Джулиана. Она была шокирована нынешним состоянием журналиста, о чем рассказала прессе. Вместе с Андерсон к Ассанжу пустили главного редактора WikiLeaks Кристинна Храфнссона. Он сказал, что встреча Джулиана и Памелы была "довольно эмоциональной". "Я был шокирован, увидев своего друга, интеллектуала, издателя, журналиста, человека, который изменил мир журналистики, сидящим в тюрьме строгого режима", - рассказал Храфнссон.