Косовские власти не позволяют вывезти российского сотрудника миссии ООН

Приштинские власти противятся эвакуации на лечение в Белград избитого полицейскими сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

Об этом посол России в Сербии Александр Чепурин написал в своем Twitter.

Сотрудник ООН был избит 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов Сербии с преобладающим сербским населением.

Сообщалось, что главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребует лишить иммунитета Краснощекова , чтобы возбудить против него дело.

Власти Косово заявили, что россиянин, пользуясь дипломатическим статусом, пытался помешать спецоперации. Якобы он, вместе с еще одним сотрудником ООН, участвовал в защите баррикад.

Как передает Regnum, у дипломата травмированы глаз и челюсть. В российском посольстве сообщили, что Краснощекова переведут в главный госпиталь Сербии - Военно-медицинскую академию в Белграде.