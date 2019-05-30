26 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
река Ольховка (2018) | Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

На севере Урала, где работает УГМК, повторно проверили состояние рек. Нашли медь, цинк и марганец

Организация "Живой Шемур" провела повторный отбор проб воды в реках Шегультан, Сосьва, Ивдель и Вагран, которые расположены рядом с карьерами УГМК. Как сообщают сотрудники заповедника, пробы были отобраны 12 мая 2019 года, законсервированы и отправлены в Пермскую лабораторию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В тот же день были отобраны пробы на реке Шегультан в пределах территории заповедника "Денежкин Камень", с целью мониторинга качества природной воды в заповеднике, выше мест впадения рек Ольховка и Тамшёр, собирающих воду с Шемурского и Ново-Шемурского карьеров.

По результатам анализов самым загрязнённым оказался Шегультан, следующая в "рейтинге" Сосьва и на третьем "месте" - река Ивдель.

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) для рыбохозяйственных водоёмов в реке Шегультан: медь – в 240 раз, марганец – в 25 раз, цинк – в 103 раза. В реке Сосьва: медь – в 108 раз, марганец – в 19 раз, цинк – в 24 раза. В реке Ивдель: медь – в 52 раза, марганец – в 12 раз, цинк – в 7 раз.

"В настоящее время "Живой Шемур" ждёт комментариев по результатам анализов от учёных и экспертов. В июне планируется отбор и анализ проб воды около водозабора города Североуральск и в озере Светлом", - добавили в организации.

Ранее специалисты заповедника сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

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На севере Урала, где работает УГМК, повторно проверили состояние рек. Нашли медь, цинк и марганец

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Теги: угмк, пересыхание леса, карьеры, загрязнение рек тальтия и шегультан, денежкин камень, экология



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