26 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
Олег Дерипаска (2018) | Фото: gdb.voanews.com

"Хотели разрушить мою жизнь". Дерипаска ответил на "халтурный" отчет американского OFAC

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США в прошлом году ввело санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, так как он действовал "в интересах президента России Владимира Путина". Это следует из отчета, которое ведомство предоставило бизнесмену в рамках судебного разбирательства. Документ с комментариями Дерипаски опубликован на его сайте, передает корреспондент Накануне.RU.
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В открытой части отчета приводится ссылка на статью журнала The Nation от 2008 г. В публикации со ссылкой на анонимный источник указано, что Дерипаска приобрел алюминиевый завод в Черногории в интересах Владимира Путина для того, чтобы получить контроль над экономикой страны.

"Приобретение было обусловлено коммерческими причинами с целью превращения его в успешное коммерческое предприятие. Решение было принято после многочисленных раундов переговоров и управленческих дебатов внутри компании", - говорится на сайте Дерипаски. Кроме того, завод не занимал значительное место в экономике Черногории, а предложение о покупке актива выдвинули власти страны.

Кроме того, OFAC в качестве доказательств приводит цитату из интервью Дерипаски Financial Times. Бизнесмен говорит: "Я не отделяю себя от государства". Также составители доклада ссылаются на наличие у бизнесмена дипломатического паспорта. Дерипаска имел право на получение дипломатического паспорта в качестве российского члена Делового консультативного совета АТЭС (ABAC), поясняется на сайте.

Сам Дерипаска заявил, что OFAC опубликовал халтурно подготовленный отчёт, весь состоящий из клеветы и домыслов: "Ни фактов, ни доказательств, только огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями".

В Кремле также прокомментировали выводы американского ведомства о действиях Дерипаски "в интересах Путина". По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин никогда не использовал бизнес для продвижения государственных интересов. Дерипаска, сказал Песков, "всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса".

Напомним, Штаты сняли санкции с российского бизнесмена после того, как он утратил контроль над своими основными активами.

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"Хотели разрушить мою жизнь". Дерипаска ответил на "халтурный" отчет американского OFAC

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Теги: Олег Дерипаска, OFAC, Минфин США, ГАЗ,



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