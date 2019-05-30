СМИ: Военную академию в Петербурге взорвал преподаватель

В уголовном деле о взрыве в санкт-петербургской Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского появился первый обвиняемый.

Под домашний арест после допроса был заключен преподаватель учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров, сообщает "Коммерсант".

Взрыв произошел в одном из служебных помещений учебного заведения 2 апреля.

Курсанты не пострадали, однако два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинский академии. Еще двое получили легкие ранения.

Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Однако теперь следствие изменило квалификацию преступления на "хищение взрывчатки с использованием служебного положения" и "незаконную перевозку и хранение взрывчатых веществ".

По данным издания, Закирова долго не удавалось допросить - он попал в госпиталь с тяжелой контузией.

По одной из версий, преподаватель, прошедший в качестве командира разных саперных подразделений обе чеченские кампании и другие горячие точки, изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.

С помощью акции, возможно, полковник хотел решить давно наболевший жилищный вопрос. Мужчина не мог приватизировать выданную ему Минобороны квартиру, и пытался добиться права на это в суде.

Ранее СМИ сообщали, что приоритетная версия случившегося – "неосторожное обращение с боеприпасами" и что взрыв произошел, когда устройство пытались перенести.